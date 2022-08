Ils imaginent une chanson de Metallica, pour un James Bond, avec des paroles issues de Tinder

" Et si Metallica écrivait une chanson pour un James Bond avec des paroles issues de Tinder ? ", c’est ce que Thomann Music nous propose de découvrir dans sa séquence " Random Access Melodies, l'émission où " Brother Alfred fait quelque chose à partir de rien ".

Thomann Music a publié une nouvelle séquence " Random Access Melodies " dans laquelle le groupe de musique " Brother Alfred " se donne pour mission de composer une chanson dans le style de Metallica. Cette mélodie doit également correspondre à une chanson qu’on retrouverait dans un James Bond, tout en étant agrémentée de paroles issues de profils " Tinder ", la célèbre application de rencontres. Au fur et à mesure de la vidéo, nous découvrons comment le duo a composé les arrangements, leurs différentes réflexions, leur manière d’enregistrer et, enfin, les fameuses paroles assez cocasses : un enchainement de biographies trouvées sur des profils Tinder. Les " Brother Alfred " se sont beaucoup amusés en composant ce morceau et le résultat en est bien la preuve : un clip complètement déjanté, des paroles cocasses avec des captures d’écran de " Tinder " et un arrangement qui rappelle effectivement Metallica. Est-ce que ce morceau pourrait devenir un " James Bond Theme " ?