"Ils étaient 10" : un remake terrifiant du roman d'Agatha Christie

Rebaptisé récemment "Ils étaient 10", le célèbre récit de la reine du roman policier se décline en six épisodes dans cette mini-série coproduite par la RTBF. Une version contemporaine qui joue avec les codes de l'horreur. À découvrir dès le 16 août à 20h35 sur La Trois et en replay sur Auvio pendant 7 jours.

Ils et elles ne se connaissent pas, mais se retrouvent tous et toutes dans le même hôtel sur une île sauvage. Chacun·e est là dans un but bien précis : retrouver le directeur de l'hôtel, un bienfaiteur, des scientifiques, un amant… Mais personne ne les y attend si ce n'est deux employé·es de l'hôtel aussi perdu·es que le groupe de "touristes". Le Green Paradise leur promettait le luxe, mais l'établissement tombe à l'abandon. Lorsque le système de télécommunication est saboté, ces dix inconnu·es commencent à se méfier de quelque chose. Leurs craintes sont confirmées lorsqu'une voix venue du ciel leur explique la raison de leur présence : ils et elles ont tous·tes commis un crime, et sont là pour le payer… très cher.