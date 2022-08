Ils doivent se trouver un nouveau club : ces joueurs devenus "indésirables" et la dure loi du marché

Indésirable rime très fortement avec Barça et PSG durant ce mercato d’été. Ce sont sûrement les deux clubs qui veulent le plus faire le tri dans leur effectif. Au PSG, il semblerait que cela soit plutôt dans une optique de retomber un peu les pieds sur terre, à Barcelone c’est plutôt dans une optique inverse.

Délier le vrai du faux entre rumeurs et informations n’est pas évident en période de transferts. Mais des noms tels que Memphis Depay, Frenkie de Jong, Neto, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Alex Collado, Riqui Puig (désormais en MLS), Sergi Roberto et d’autres encore seraient poussés vers la sortie par le FC Barcelone. En cause ? Le Barça a recruté à tout va, un an seulement après avoir dû laisser partir le plus grand joueur de son histoire au PSG pour des raisons financières. Les Catalans sont dans une situation financière délicate depuis quelques années à présent, et cela se reflète sur le terrain. Après le départ de Leo Messi et une saison très mitigée, les dirigeants semblent avoir décidé d’utiliser leur carte de crédit sans se soucier de la facture finale : Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé... Donnant naissance à de nombreuses interrogations. Mais voilà, il y a malgré tout des règles à respecter et le club est déjà très endetté. La Liga ne lui a d'ailleurs pas encore permis d'enregistrer ses nouveaux joueurs ni les joueurs qui ont de nouveaux contrats. Le Barça doit donc tenter notamment de diminuer sa masse salariale, mais il doit aussi payer le salaire de ses nouveaux venus. Diminuer les salaires des autres joueurs et les pousser vers la sortie en cas de refus : c’est donc le chantier actuel du FC Barcelone. Si cela risque d’offrir un sacré spectacle sur les terrains de foot, ça n’en est pas moins une drôle de stratégie sur le long terme et pour la viabilité de l’institution barcelonaise… Affaire à suivre.

En France, le Paris Saint-Germain, incarnation de la folie des grandeurs semble prendre une direction un peu moins démentielle ces derniers temps. Bien qu’avec un effectif extrêmement fourni dont fait partie l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Lionel Messi, un nouveau vent souffle sur le Parc des Princes. La première incarnation de ce retour vers un peu plus de rationnel ? La nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur, et celle de Luis Campos en tant que "conseiller sportif" du club. Quelques transferts entrants, encore l’un ou l’autre prévus mais on est loin des derniers mercatos "no limit" des Parisiens. Georginio Wijnaldum, pas dans les plans cette saison, a été prêté à l’AS Roma. Et d’autres noms (parfois ronflants) sont cités sur la liste des indésirables (même si Galtier ne va pas toujours dans ce sens dans sa communication) : Mauro Icardi, Neymar, Leandro Paredes, Abdou Diallo, Rafinha, Thilo Kehrer… On aurait la naïveté de croire que tout cela va dans le sens du "bon sens", justement. Mais là encore, seul l’avenir nous dira si le club veut réellement s’installer dans cette tendance ou s’il ne s’agit que d’une phase passagère.