"Ils disaient qu’ils ne pouvaient accueillir que des jeunes femmes sans enfant" : des Ukrainiennes victimes de harceleurs sexuels en Belgique

Irina est arrivée en Belgique le 23 mars. Hébergée dans une famille belge avec laquelle tout s’est bien passé, cette jeune Ukrainienne de 27 ans a vite cherché un autre logement car sa mère allait la rejoindre. Elle s’est adressée à un groupe venant en aide aux réfugiés mais elle ne s’attendait pas à recevoir des propositions indécentes. "J’ai posté un message sur un groupe Facebook où je demandais un hébergement en Belgique et j’ai aussitôt reçu des messages privés de la part d’hommes qui me demandaient des massages. Ces types me demandaient quel âge j’avais, ils disaient qu’ils ne pouvaient accueillir que des jeunes femmes sans enfant ou parfois ils écrivaient qu’ils préféraient seulement les jeunes femmes minces et belles. Il y avait aussi des propositions d’échange où on me disait : 'Tu peux rester chez moi, mais à condition de faire le ménage', ou 'je peux aussi pratiquer les langues avec toi', et ainsi de suite…"

Face à ces propositions douteuses, Irina n’a pas osé se plaindre, ni à la police ni à ses hébergeurs. "J’ai directement effacé ces messages et j’ai bloqué leurs auteurs. Depuis, j’ai vu sur Facebook que d’autres femmes ont reçu le même genre de propositions. En général, les administrateurs de ces groupes les effacent et évitent d’accueillir ce type de profils sur leur page mais c’est parfois difficile car il y a beaucoup de messages à contrôler et beaucoup de personnes qui demandent de l’aide. Donc, ce n’est pas facile de tout comprendre et de faire le tri entre ce qui est clair et ce qui ne l’est pas, entre les gens qui veulent vraiment vous aider et ceux qui attendent quelque chose de votre part."