Ils deviennent quoi ? : Larusso

Nous avons tous connu dans les années 90 et 2000 des artistes qui ont marqué les esprits avec un ou deux titres qui, du jour au lendemain, sont devenus des tubes incontournables. Ces hits ont fait d’eux des stars, voir des icônes de toute une génération. Entre succès éphémères, dégringolades, retours et reconversions, Béné s’est posé cette question : Mais au fait… Ils deviennent quoi ? Dans ce premier épisode, Béné revient sur le parcours de Larusso, la célèbre chanteuse française à la chevelure flamboyante, et sur le succès de son tube "Tu m’oublieras".

En 1999, alors âgée de 19 ans, Larusso sort sa reprise de "Tu m’oublieras". Aussitôt, elle est propulsée sur le devant de la scène, même si son titre est loin d’être une nouveauté. Il s’agit d’une adaptation de "You Will Forget" d’Irma Jackson chantée par Régine en 1980. Dix ans après, l’Américaine Jeane Manson reprend le morceau mais il faudra attendre la cover de Larusso pour vraiment le populariser.

Vu le succès de son titre, elle décide de sortir son premier album "Simplement". Il se vend à 100.000 exemplaires avec un disque d’or mais ses prochains albums ne rencontrent pas le même enthousiasme. Petit à petit, celle qui chantait "Tu m’oublieras"… tombe effectivement dans l’oubli.

Après une petite réapparition en 2011, elle fait son grand retour à la télévision en 2020 dans l’émission "Mask Singer".