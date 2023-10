Ils deviennent quoi ? : Collectif Métissé

Nous avons tous connu dans les années 90 et 2000 des artistes qui ont marqué les esprits avec un ou deux titres qui, du jour au lendemain, sont devenus des tubes incontournables ! Ces hits ont fait d'eux des stars, voir des icônes de toute une génération. Entre succès éphémères, dégringolades, retours et reconversions, Béné s'est posé cette question : Mais au fait... Ils deviennent quoi ? Dans cet épisode, Béné revient sur le parcours du groupe français Collectif Métissé.

Le Collectif Métissé est connu pour transmettre sa joie de vivre à travers ses chansons. En 2009, il sort le hit de l'été, "Laisse-toi aller bébé". Il fait beau, il fait chaud, le titre est en plein dans les codes des années 2000.

Rien à voir encore avec leur succès en 2011, "Laisse Tomber Tes Problèmes", qui fait à ce jour 21 millions de vues. Vous ne reconnaissez toujours pas le groupe ? Béné l'assure : vous avez tous dû entendre au moins une fois leur remix de "Vous êtes fatigués ? On n'est pas fatigués !".

Aujourd'hui, le Collectif Métissé est toujours actif et continue de proposer un album chaque année. Certains ont quitté le groupe et ont fait place à des nouveaux. Parmi les anciens membres, on se souvient notamment de Willy William, qui a fait beaucoup de bruit récemment avec "Mi gente", son feat avec J Balvin.