Ils créent des tableaux avec des dés

Dice Ideas, c’est le nom d’un compte Instagram original : celui de deux amis d’enfance qui créent des portraits de stars avec des dés…

Si certains utilisent le café, ou des sachets de thé usagés pour créer des œuvres d’art, d’autres ont choisi de faire des dés leur spécialité. C’est le cas des créateurs de Dice Ideas, qui créent des tableaux ultra-réalistes avec des milliers de dés ! Il aura par exemple fallu près de 10.000 dés pour réaliser le portrait de la chanteuse Billie Eilish.

Eminem, Adèle, Justin Bieber, Britney Spears… Ben et Ross ont déjà réalisé des centaines de portraits : "Notre inspiration provient des stars du sport, d’artistes et d’entrepreneurs que nous aimons et respectons. Tout comme nos idoles, nous voulons appliquer le même dévouement et la même persévérance dans la poursuite de notre objectif de produire des œuvres significatives" peut-on lire sur le site de Dice Ideas.

Le tout premier portrait réalisé était d’ailleurs celui de LeBron James, joueur professionnel de basket : "Nous avons choisi @kingjames comme premier portrait, c’est une icône sur et en dehors du terrain. Une inspiration dans la politique, l’éducation, le sport et plus particulièrement le basket-ball" peut-on lire en dessous de la photo de l’œuvre sur Instagram.

On vous invite à regarder les vidéos dans lesquelles on voit Ben et Ross construire progressivement les portraits, c’est vraiment impressionnant à découvrir, ça nous donnerait presque envie d'essayer! Et vous?