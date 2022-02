Illusion d’optique : saurez-vous repérer ce qui cloche dans cette vidéo?

Chaque année, la Neural Correlate Society décerne le prix de la meilleure illusion d’optique. Mais ce n’est ni le premier prix ni le troisième qui nous a tapé dans l’œil pour cette édition 2021, mais bien la “Changing Room” de Michael A. Cohen, qui occupe la seconde place.

Le principe est simple : le créateur vous demande simplement d’observer la pièce, et de noter les quelques éléments qui vous semblent étranges. Au bout de quelques secondes, la solution est dévoilée, et risque bien de vous surprendre. Le créateur conseille d’ailleurs aux plus sceptiques de revoir la vidéo avec la solution en tête. Effet garanti.