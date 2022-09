Illuminations en leds, patinoires supprimées… : la crise énergétique pousse les communes à revoir leurs animations de fin d’année

"C’est justement à l’ordre du jour du prochain collège !". A trois mois de l’allumage des guirlandes et de l’ouverture des marchés de noël, la réponse est sensiblement la même dans les différentes communes que nous avons contactées avec cette question : comptent-elles revoir à la baisse leurs animations et décorations de fin d’année ? Côté illuminations, les villes ne comptent pas se passer de la magie de noël cette année. D’autant plus que le led semble déjà depuis quelques années avoir obtenu les faveurs de la plupart des gestionnaires communaux. Leurs "parcs" de guirlandes, festons et autres éléments lumineux sont progressivement remplacés par ces illuminations nettement moins gourmandes en électricité. "Le passage de l’incandescent au led a occasionné un gain de puissance de dix. Une ampoule qu’on utilise dans nos décors aujourd’hui consommera 0,5 watt, alors que les anciennes tournaient entre cinq et sept watts", confirme Antoine Bohyn, administrateur de la société Pact Solutions. Cette entreprise familiale, basée à Braine-l’Alleud, est spécialisée dans la conception et l’installation de d’illuminations de noël et compte parmi ses principaux clients de nombreuses villes et communes.