Illuminations de Noël : Liège et Chaudfontaine restent décorées par cette entreprise spécialisée de Herstal

Blachère met en lumière des villes et communes de la Province, comme Liège ou Chaudfontaine par exemple. Choix des décorations, réalisation, mise en place, c'est un travail qui s'étale sur toute l'année. D'où un certain soulagement pour l'administrateur-délégué de l'entreprise, François-Xavier Mathoul : "Il y a une trentaine qui sont clients chez nous. Jusque-là, évidemment, nous avons eu confirmation de l’ensemble de notre clientèle".

Une rue commerçante classique coûte 1.5 euros par jour de consommation.

"Ce qu’elle nous demande, par contre, c’est des bilans énergétiques plus pointus. Nous allons jusqu’au détail du prix que coute l’allumage de ces illuminations sur une plage horaire bien définie par jour. Une rue commerçante classique coûte 1.5 euros par jour de consommation. Ces décors se voient également et sont très agréables de jour, comme en soirée bien évidemment. C’est donc grâce à cela qu’on peut se permettre aussi de les allumer plus tard tout en aillant, évidemment, un bon effet pendant la journée".

Blachère Illumination emploie à l'année une trentaine de personnes et s'apprête à déménager dans de nouveaux bureaux et entrepôts de stockage de 6500 mètres carrés, toujours à Herstal.