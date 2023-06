'Illuminations' d’Alan Moore : un recueil à mettre entre toutes les mains d’amateurs de fantastique et de superhéros

Et puis, il y a ce long texte de 260 pages : Ce que l’on peut connaître de Thunderman. Il raconte toute l’histoire des superhéros et des comics aux États-Unis : de l’apparition des personnages et de la création des BD à leur impact sur la société, aux films d’aujourd’hui, aux incohérences des multivers, à la vie dans les rédactions, au caractère des auteurs, aux arnaques du milieu, etc.

Il y a tout cela, sauf que cette histoire est racontée avec des faux noms. Le superhéros principal, par exemple, c’est Thunderman, qui est en fait Superman. Les maisons d’édition American et Massive sont en réalité DC et Marvel.

"C’est un panorama complet, drôle, intriguant et réflexif sur ce que disent les superhéros de la société américaine. C’est un tour de force littéraire, historique, politique et philosophique qui donne à ce recueil une dimension encore plus originale", s’enthousiasme Gorian Delpâture.

Bref, Illuminations, c’est un livre à mettre entre toutes les mains d’amateurs de fantastique et de superhéros !