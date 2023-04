Illégalité de la prolongation du CST : Après la condamnation de la Région, la question des indemnisations

La prolongation du Covid Safe Ticket en février 2022 était illégale en Wallonie. La cour d’appel de Liège l’a confirmé cette semaine. Un soulagement pour de nombreux restaurateurs et propriétaires de cafés qui a l’époque considéraient cette mesure comme injuste et surtout très impactante financièrement.

Maxence Van Crombrugge, propriétaire de plusieurs établissements à Genappe a ainsi vu son chiffre d’affaires fondre de 30% : " Nous l’avons vraiment vécu comme une injustice. En 2022, nous considérions que ça n’était pas justifié et nous nous réjouissons que la Justice estime que c’était tout simplement illégal ! "

Même sentiment aux Champs Elysées, une taverne namuroise située à deux pas du CHR où l’obligation de présenter un CST a également fait chuter le chiffre d’affaires. Les clients qui n’avaient pas le précieux sésame n’avaient d’autre choix que de s’installer sur la terrasse. Pour Teresa Pisera la patronne c’était incohérent : " Je me souviens d’un jour ou il douchait. Les assiettes étaient pleines d’eau et les clients trempés. Bien sûr qu’on les a fait rentrer mais nous étions dans l’illégalité et on aurait pu avoir une amende. C’était tout simplement surréaliste et inefficace ! "

En janvier 2022, la Justice saisie par l’ASBL "Notre bon droit" (fondée par des citoyens remontés contre les mesures imposées par le gouvernement) avait déjà considéré que l’obligation du Covid Safe Ticket, bien que proportionnée, était une atteinte aux libertés individuelles. Le tribunal avait invité les autorités à s’assurer que dans le futur ce pass sanitaire ne serait utilisé que de façon pertinente et pour atteindre les objectifs de réduction de propagation. Malgré ce premier jugement, et alors que les chiffres des contaminations étaient en baisse, la Région wallonne avait prolongé le CST en février. " Et c’est justement ce que sanctionne la cour d’appel", explique maître Audrey Despontin, l’un des avocates des plaignants. " Elle dit qu’au moment où la Région wallonne a prolongé la mesure, elle l’a fait sans apporter de preuve que cette mesure était scientifiquement justifiée. "

D’autres procédures sont ailleurs lancées afin cette fois-ci de tenter d’obtenir des dommages et intérêts. Les débats sont programmées en décembre : " C’est sûr que la décision de la cour d’appel peut nous aider dans notre plaidoirie", souligne maître Despontin. " C’est un argument de procédure, un précédent jurisprudentiel. Si le tribunal nous donne raison et octroy des dommages et intérêts, on pourrait aussi se poser la question de la légalité des amendes payées par les établissements sanctionnés par ce qu’ils n’ont pas appliqué le CST ". Les premiers jugements pourraient tomber en fin année.