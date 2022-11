Iljo Keisse, le Keizer des Six Jours et 'bodyguard' d'Evenepoel, s’apprête à tirer sa révérence dans "son" Kuipke

En 2010, il rejoint la formation de Patrick Lefevere et s’oriente vers la route, sans jamais vraiment délaisser la piste l’hiver. Son palmarès renseigne cinq victoires dont une vraiment marquante : son succès dans la dernière étape du Giro 2015 à Milan. Infatigable travailleur, son travail d’équipier est apprécié et reconnu. Il reçoit le vélo de cristal du meilleur équipier à trois reprises entre 2014 et 2016.



A partir de 2019, le boss du Wolfpack lui confie la garde de Remco Evenepoel. "Iljo est sans doute le coureur le plus important pour moi dans le peloton. Dès mes débuts pros, il m’a pris sous son aile et j’ai énormément appris à ses côtés", disait récemment à notre micro le vainqueur de la Vuelta et le champion du monde de Wollongong.



Les deux hommes nous avaient offert une belle image en terminant ensemble à Binche-Chimay-Binche. Il y aura certainement d’autres beaux moments dans les prochains jours au Kuipke où l'ambiance risque d'être encore plus festive que d'habitude.