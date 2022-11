Iljo Keisse, le Keizer des Six Jours de Gand, soigne ses adieux avec une dernière victoire au Kuipke

Iljo Keisse (Quick Step-Alpha Vinyl) a tiré sa révérence de la plus belle des manières ce dimanche aux Six Jours de Gand. Engagé sur la course Derny, le coureur belge de 39 ans s'est imposé et a reçu un bel hommage de la part de ses concurrents.

Ce n'est pas par hasard si le bodyguard de Remco Evenepoel a choisi de faire ses adieux au cyclisme professionnel lors des Six Jours. Spécialiste de la piste, Iljo Keisse s'est imposé à sept reprises au classement général de l'épreuve dans son Kuipke, à Gand.