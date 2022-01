Iliona, étoile montante belge de la chanson française : son dernier single "pourrait devenir un énorme tube"

Tête brûlée a été entièrement écrit et composé par Iliona. L’un des titres, Si tu m’aimes demain, entre désormais dans la programmation musicale de VivaCité et "pourrait devenir un énorme tube" prédit Bruno Tummers. Le clip, balancé fin novembre 2021, comptabilise déjà plus de 300.000 vues.

"Il y a une petite référence sixties dans le son. C’est très frais. Il y a une excellente mélodie. La chanson est en progression tout au long des 2 minutes 30 et c’est très bien prononcé" relève également le chroniqueur. En effet, ce single, épuré de tout artifice mais dont chaque mot marque l’esprit, rappelle les heures de gloire de la chanson française.

Elle est d’ailleurs déjà soutenue par les grands noms de la variété. Adoubée par Julien Doré, Calogero, Benjamin Biolay, Angèle ou même par Lous and the Yakuza, sa musique avait déjà séduit Patrick Bruel lors de sa venue à Viva for Life fin 2020, au moment où elle était encore inconnue des radios.

Pour écouter Iliona en live, rendez-vous aux Nuits Botanique le 4 mai prochain.