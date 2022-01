Iles Tonga : d’importants dégâts après le passage du tsunami

Suite à l’éruption, – la plus importante enregistrée depuis des décennies —, un immense champignon de fumée et de cendres mesurant 30 km de haut est apparu, avant de laisser place au tsunami. Sévèrement touchée, la capitale du royaume, Nuku’alofa, est rapidement devenue le théâtre de scènes apocalyptiques. Entre des vagues d’environ 1,2 mètre, ou encore des roches et de la cendre tombant du ciel, les habitants ont fait le choix de fuir, laissant leurs maisons derrière eux. Des rochers et débris ont aussi été balayés vers l’intérieur des terres.