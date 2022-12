Iles Shetland : une tempête de neige prive 2800 foyers d’électricité

Selon la présidente du conseil local des îles Shetland, la collectivité locale, le poids de la neige a mis à terre lignes et poteaux électriques : "on est une communauté résiliente, on est souvent coupés du monde si le ferry ne prend pas la mer, on se serre les coudes".

Le principal aéroport des Shetland, Sumburgh, a dû fermer après que son système de contrôle aérien et son radar de communications secondaires ont été affectés.

Le gestionnaire de l’aéroport, Highlands and Islands Airports Ltd, a indiqué avoir également été privé d’électricité, si bien que seuls les vols d’urgence peuvent fonctionner.

Son établissement disposant d’un générateur permettant de se chauffer, le gestionnaire de l’hôtel Saint-Magnus Bay a ouvert ses portes aux personnes qui seraient dans le besoin. "On a fait de la soupe et rempli des bouteilles d’eau chaude pour ceux qui en ont besoin". Selon elle, certains habitants brûlent de la tourbe pour se chauffer."