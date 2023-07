Ilenikhena déjà buteur avec l’Antwerp, le FC Bruges battu par Zulte-Waregem

Le FC Bruges entame sa saison sur une fausse note. Avec une petite semaine d’entraînement dans les jambes, les "blauw en zwart" version Deila. Demuynck (65e) a inscrit le seul but de la rencontre pour le Essevee, relégué en Challenger Pro League.



L’équipe de la première mi-temps : Shinton, Sabbe, Mechele, Spileers, Seys, Rits, Sandra, Sowah, Talbi, Homma et Yaremchuk.



L’équipe de la deuxième mi-temps : Shinton, De Roeve, Ordonez, Willems, Audoor, Sowah, Sandra, Salah, Vermant, Lenn De Smet et Thiago.



Yira Sor, Nolan Martens et Lucas Oyen ont assuré un succès au Racing Genk face à Tirlemont. Les Limbourgeois ont fait la différence dans la dernière demi-heure (3-0).



Le RWDM et les Luxembourgeois d’Hesperange ont livré un match spectaculaire mais sans vainqueur (3-3). Mickael Biron a signé un doublé.

Malines a battu Boom 0-3, Saint-Trond et Westerlo ont partagé sur le score de 2-2.