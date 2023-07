Ilenikhena déjà buteur avec l’Antwerp, le champion tenu en échec par le Lierse

Marc van Bommel a aligné deux équipes totalement différentes lors de chacune des mi-temps. Les "cadres" du Great Old ont dominé de manière stérile au cours des 45 premières minutes. Dans un onze rajeuni, Ilenikena, l’attaquant de 16 ans, a pris ses responsabilités et a transformé le penalty pour ouvrir le score. Le Lierse a égalisé quelques minutes plus tard, également sur penalty.



L’équipe en première mi-temps : J. Butez – J. Bataille – T. Alderweireld (c) – Z. Van Den Bosch – G. Avila – A. Yusuf – C. Scott – J. Ondrejka – A. Muja – G. Kerk – V. Janssen

L’équipe en deuxième mi-temps : O. De Wolf (c) – M. Davis – K. Delaporte – N. Wyns – L. Krasniqi (87’G. Degallaix) – N. Courtens – A. Verstraeten – M. Horemans – V. Udoh – G. Mbuyi-Mbayo – G. Ilenikhena