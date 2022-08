"Ile martyre" puis "île interdite", Cézembre renaît de ses cendres

"Ce chemin permet de découvrir l'Histoire" : à Cézembre, au large de Saint-Malo, un sentier ouvert en 2018 après son déminage accueille des dizaines d'estivants chaque jour, ravis et émus de découvrir cette île qui fut le territoire le plus bombardé au mètre carré de la Seconde Guerre mondiale.

"Il y a un effet lagon, c'est magnifique !", s'extasie Maryse Wilmart, sexagénaire venue de La Rochelle en contemplant la superbe plage de sable blond aux eaux turquoises, avec une vue unique sur les remparts de la cité corsaire. "Mais quand derrière, on voit tout ça... Est-ce qu'on peut seulement arriver à imaginer ce qui s'est passé ici ?", s'interroge-t-elle, non loin des barbelés et des panneaux "Danger ! Terrain non déminé au-delà des clôtures".