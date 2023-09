Ile de Rhodes : deux mois après les incendies, le combat de Nektarios pour faire revivre la nature

Agir au plus vite

"On va commencer en novembre, si on a toutes les autorisations, explique Nektarios. Le département Nature et Forêts est avec nous et le ministère de l’Environnement aussi. Tous ensemble, nous allons travailler ici".

"On a aussi le soutien de la communauté locale, de scientifiques, du WWF et du secteur du tourisme, ajoute-t-il. On a déjà reçu des fonds pour le lancement d’une étude scientifique dans le but de préciser ce qu’il faut faire exactement et ce qu’il ne faut pas faire dans ces circonstances particulières".

Des opérations de nettoyage sont aussi prévues. "On fait cela pour nous. Pour ma fille, pour nos enfants. Pour ne pas leur léguer cela", conclut-il en montrant derrière lui les collines calcinées.

Le nouveau combat de Nektarios et de l’association "Giatifisi"/ "For Nature" ne fait que commencer.