Île de La Réunion : un retour fragile et rare des tortues vertes

De retour sur la plage de l’Ouest, 52 jours après la ponte d’Emma, les petits percent leur coquille. Si 60 bébés tortues sont déjà partis vers l’océan, l’équipe de Kelonia étudie le nid et aide des petits en difficulté. Il faut les laisser sentir le sable avant d’atteindre la mer. Si elles survivent, les reproductrices reviendront pondre dans vingt sur la plage. Quant aux plus faibles, ils passeront d’abord par un petit séjour au Centre Kélonia.

Les chances de survie varient d’un sur 100 ou un sur 1000, mais ce rapport existe depuis toujours sans éliminer les tortues pour Stéphane Ciccione, le directeur de Kélonia. "Cela fait 110 millions d’années que ce taux de survie existe et les tortues n’ont pas disparu donc ce n’est pas cela qui est la cause de réduction des populations de tortues. Il vaut mieux travailler sur les causes de mortalité qui sont des causes anthropiques : les plastiques, les chocs avec les bateaux, l’urbanisation. Par contre pour la partie prédation des jeunes tortues on laisse faire la nature".

Après six saisons de pontes, Emma a pu donner naissance à plusieurs centaines de tortues vertes. Si elles survivent, elles reviendront sur ces plages dans 20 ans, pour à leur tour, donner la vie.

►►► Un reportage à suivre en intégralité via le podcast ci-dessus.