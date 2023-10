Ilan Van Wilder, vainqueur en Italie : "Une victoire pour montrer que nous ne sommes pas d’accord avec toute cette merde"

Ilan Van Wilder a remporté la première victoire de sa carrière dans une course d’un jour ce mardi aux Trois Vallées Varésines, une semi-classique italienne qui sert traditionnellement de répétition générale avant le Tour de Lombardie, prévu samedi. Le coureur de Soudal Quick-Step s’est imposé devant Carapaz dans des circonstances particulières vu la situation de son équipe, et toutes les incertitudes qui l’entourent. Au micro des organisateurs, le Belge n’a pas mâché ses mots.

"Ce sont des semaines difficiles pour nous, cette victoire est vraiment pour mes équipiers et pour notre staff. Pour montrer que nous ne sommes pas d’accord avec toute cette merde. On veut poursuivre l’aventure Soudal Quick-Step, nous sommes assez forts, et j’espère que ça se passera comme ça."

On ignore si ces paroles auront un quelconque poids dans cette affaire, mais elles ont le mérite d’être claires.