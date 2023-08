Ilan Van Wilder remporte le Tour d'Allemagne, la dernière étape pour Arvid de Kleijn

Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) a gagné le classement général du Tour d'Allemagne (2.Pro) dont la 4e et dernière étape a été remportée par le Néerlandais Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling) dimanche sur 175,6 km entre Hanovre et Brême.

Cinq coureurs allemands se sont isolés en tête de la course avec les deux coureurs de l'équipe Saris Rouvy Sauerland: Silas Köch et Jan-Marc Temmen, Vinzent Dorn (Bora-hansgrohe) et les deux coureurs de P&S Benotti: Tobias Nolde et Dominik Röber. Nolde a été le dernier à tenir tête au peloton avant d'être repris à 23 km du but. Le sprint massif à l'arrivée n'a pas pu être évité et De Kleijn s'est montré le plus rapide devant les Allemands Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) et Marius Mayrhofer (DSM-Firmenich). Le Néerlandais remporte la 9e victoire de sa carrière, la 4e cette saison.

Ilan Van Wilder remporte lui le classement général avec 11 secondes d'avance sur l'Autrichien Felix Grossschartner (UAE Emirates) et 13 sur le Néerlandais Danny van Poppel (Bora-hansgrohe). Le Brabançon signe ainsi la deuxième victoire de sa carrière après avoir remporté la première étape du Tour d'Allemagne jeudi. Il succède au palmarès au Britannique Adam Yates.