Ilan van Wilder : "Je suis trop jeune pour me lancer à fond dans une carrière d’équipier"

Il était un peu le coéquipier modèle pour Remco Evenepoel la saison passée et en début de celle-ci. Mais Ilan van Wilder s’est un peu émancipé, comme il l’explique chez nos confrères flamands du Nieuwsblad.

La Vuelta démarre le samedi 26 août, mais elle se fera sans Ilan van Wilder. Le coureur de 23 ans estime que faire deux Grands Tours cette année, ce serait un peu trop au vu de son âge, comme il l’explique dans Het Nieuwsblad.

"J’entends ça de la part de tout le monde : on t’attendait sur la Vuelta. Mais on oublie que j’ai déjà couru le Giro cette année. Ce n’était que mon deuxième Grand Tour et je peux vous assurer que ce fut très difficile."

Et d’ajouter : "Pour le moment, je ne suis pas mentalement capable de refaire un tour de vingt-et-un jours. Et la Vuelta n’a jamais été à mon programme. L’équipe et mon entraîneur en ont décidé ainsi. J’ai 23 ans et je dois y aller étape par étape. Deux Grands Tours sur une année, c’est quelque chose pour l’année prochaine ou dans deux ans."

Remco Evenepoel ne pourra donc pas compter sur cet équipier de luxe qui l’a bien aidé, notamment lors de la Vuelta la saison passée et lors de la victoire à Liège-Bastogne-Liège. Mais van Wilder sera a priori présent sur le Tour de France l’année prochaine "si je suis en bonne santé et en forme, alors c’est le plan."

Des plans, van Wilder en a aussi. Comme celui de ne plus exclusivement être qu’un équipier de luxe pour Evenepoel notamment. En resignant chez Soudal-Quick Step, Ilan a reçu quelques garanties : "Je pensais que c’était un point important. Sinon, je n’aurais pas resigné. Je suis trop jeune pour me lancer à fond dans une carrière de domestique, d’assistant ou autre. Je ne pense pas que c’est arrogant de dire cela. En fin de compte, en tant que jeune coureur, vous avez toujours l’ambition de tenter votre chance vous-même. Si je découvre plus tard que je marche mieux dans un rôle d’équipier, alors je serai certainement prêt à renoncer à ces ambitions personnelles. Mais à vingt-trois ans, ce n’est pas encore le cas. Cette année encore, l’équipe m’avait promis que je pourrais rouler pour moi-même après le Giro, et elle tient sa promesse. C’est bien."

Et de conclure sur cette nouvelle signature dans l’équipe de Patrick Lefevere : "J’aime le fonctionnement et je suis très, très, très heureux ici. Sinon, je n’aurais jamais resigné pour deux ans. Je ne dis pas cela à la légère parce que je connais aussi le côté négatif, comme lors de mon expérience chez DSM. Il y avait pas mal d’intérêt de la part d’autres équipes, mais j’avais déjà un accord oral avec Patrick après Liège-Bastogne-Liège. Ensuite, il s’agissait de trouver le moment."