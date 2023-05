Ilan Van Wilder, 12e du Giro, "pourra être leader dans un Grand Tour dans le futur" estime Gérard Bulens

"On espérait évidemment revenir avec le maillot rose et on savait que ce ne serait ni avec De Plus ni avec Van Wilder. La maladie a fait en sorte que ce n’était pas possible pour Remco Evenepoel. On a néanmoins vu deux très bons coureurs belges en action", s’est réjoui notre consultant Gérard Bulens.

"De Plus est sans doute le meilleur équipier de ce Giro. Bien sûr il est plus âgé que Van Wilder et son futur sera différent. Il va rester un des meilleurs équipiers. Van Wilder, c’est une tout autre histoire. Il n’est pas le meilleur Belge mais il a roulé pendant 8 jours pour Remco Evenepoel. Il a fait les deux premiers contre-la-montre 'en dedans' pour ne pas se fatiguer et pouvoir aider Remco. Je pense que Van Wilder pourra servir de leader dans un Grand Tour pour le futur", estime Gérard Bulens.