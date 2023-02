Il y avait Chelsea et puis les autres : le Top 10 des plus gros transferts de cet hiver

On le dit, on le répète, pour la majorité des clubs, le mercato estival ne sert qu’à peaufiner les effectifs, à trouver la perle rare qui pourra apporter un surplus de qualité pour la fin de saison. Sauf que certains, aveuglés par les millions, ne l’entendent pas forcément de cette oreille et dépensent à outrance. Chelsea, qui truste le haut du classement des plus grands dépensiers, en est le meilleur exemple. Justement, faisons le point sur les 10 plus gros transferts de cet hiver. Vous allez le voir, il y a les Blues.. et puis les autres.

1. Enzo Fernandez (22 ans, de Benfica à Chelsea pour 121 millions)

Depuis son parcours XXL avec l’Argentine à la Coupe du monde, Enzo Fernandez a explosé aux yeux du grand public. Sa cote est logiquement montée en flèche, d’autant plus qu’il aligne les partitions de choix avec Benfica. Flairant le bon coup, Chelsea a évidemment sauté sur l’occasion. Sauf que les Blues voulaient vraiment s’assurer que Fernandez allait bien signer chez eux. Du coup, ils ont balancé 121 millions alors que la valeur marchande du joueur ne dépassait pas les… 55 millions. Chelsea et sa folie des grandeurs.

2. Mykhaylo Mudryk (22 ans, du Shakhtar à Chelsea pour 70 millions)

Surtout que les Blues trustent évidemment aussi la 2e place du podium avec l’un de leurs autres craquages de ce mercato : convaincre la pépite ukrainienne, Mykhaylo Mudryk de signer avec eux. En partance pour Arsenal pendant de longues semaines, l’Ukrainien a finalement succombé aux millions de Chelsea, s’attirant les foudres des supporters des Gunners. Avec peu d’expérience du plus haut niveau dans les pattes mais un potentiel qui saute aux yeux, Mudryk intrigue. Reste à se frayer une place au sein de cette jungle concurrentielle qu’est le vestiaire de Chelsea.

3. Joao Cancelo (29 ans, de Manchester City au Bayern, prêté avec option d’achat de 70 millions)

Sans doute la grosse surprise de ce mercato hivernal. Pierre angulaire du dispositif de Pep Guardiola à City pendant de longs mois, Joao Cancelo est subitement devenu une persona non grata chez les Cityzens après la Coupe du monde. Forcément, son égo en a pris un coup et sa relation avec le coach catalan s’est détériorée. Toujours à l’affût du moindre bon coup, le Bayern est venu aux informations et a finalement arraché le prêt (avec option d’achat) du latéral portugais. Et même si ce n’est, pour l’instant, qu’un prêt, on imagine mal les Bavarois laisser filer Cancelo à la fin de la saison. Même s’il faut débourser les 70 millions demandés par City. Quand on a l’occasion d’aligner une paire de latéraux Davies-Cancelo, on ne fait pas une croix dessus.

4. Anthony Gordon (21 ans, d’Everton à Newcastle pour 45,6 millions)

Ils sont fous ces Anglais. Galvanisé par ses pétrodollars et obnubilé par la Ligue des Champions, Newcastle a lui aussi décidé de s’offrir l’un des joueurs tendance de Premier League : Anthony Gordon. International chez les jeunes, l’ailier gauche d’Everton a planté 3 buts en 16 matches cette saison. Chez les Magpies, il vient pallier le départ de Chris Wood, parti à Nottingham Forrest. Anthony Gordon dans le Top 10 des plus gros transferts d’un mercato. Va falloir aller le rechercher, ce nom-là, quand on fera des quiz dans quelques années…

5. Cody Gakpo (23 ans, du PSV à Liverpool pour 42 millions)

Quand on voit les sommes folles dépensées par Chelsea, on se dit que les 42 millions déboursés par Liverpool pour Cody Gakpo puent la bonne affaire. Parce que le Néerlandais de 23 ans a, sur papier, tous les atouts pour fluidifier le jeu des Reds et (enfin) pallier le départ de Sadio Mané. Et qu’il surfe sur la confiance accumulée au Mondial où il a (sans contestation possible) été le meilleur Néerlandais. Pour l’instant, il n’a pas encore su se montrer décisif avec Liverpool en deux matches. Une question de temps, sans doute.

6. Benoît Badiashile (21 ans, de Monaco à Chelsea pour 38 millions)

Les Blues nous avaient presque manqué, les revoilà. A 21 ans, Benoît Badiashile fait le grand saut vers la Premier League en provenance de Monaco. Prix de cette transaction ? 38 millions d’euros. Deux fois international français, le colosse quitte donc le rocher après 135 matches avec son club formateur. Depuis son arrivée, il a disputé deux matches de Premier League en intégralité. Preuve que Graham Potter compte sur lui, malgré la concurrence féroce.

7. Noni Madueke (20 ans, du PSV à… Chelsea pour 35 milions)

Formé à Crystal Palace puis à Tottenham avant de partir s’aguerrir au PSV (où il a explosé), l’Anglais Noni Madueke retrouve donc la Premier League pour ses grands débuts professionnels sur ses terres. Acolyte de Gody Gakpo sur le front de l’attaque batave, il quitte l’Eredivisie au même moment que son ami. Ailier gauche ou meneur de jeu, il se remet d’une grosse blessure à la cheville qui l’a privé du début de saison avec le PSV. Débauché pour 35 millions d’euros par les Blues, il va devoir faire ses preuves pour s’imposer.

8. Vitinha (22 ans, de Braga à Marseille pour 32 millions d’euros)

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas le PSG qui truste le sommet du classement des plus grosses dépenses en Ligue 1. C’est Marseille, qui a consenti à faire exploser sa tirelire pour faire de Vitinha le plus gros transfert de son histoire (32 millions). L’attaquant portugais, qui avait planté un triplé contre l’Union en Europa League, débarque donc au Vélodrome avec une sacrée pancarte placardée dans le dos. Mais du potentiel, il en a. Il était même considéré comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs du championnat portugais. Avec Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi il en est tout cas l’une des têtes d’affiche d’un mercato olympien placé sous le signe de l’audace.

9. Malo Gusto (19 ans, de Lyon à Chelsea pour 30 millions)

5e et dernière apparition de Chelsea dans ce classement des plus grosses dépenses hivernales. Cette fois-ci, c’est pour s’offrir Malo Gusto, latéral droit de Lyon, que les Blues ont cédé. Le Français débarque à Stamford Bridge contre 30 millions (+ 5 millions de bonus potentiels) mais est prêté aux Gones jusqu’à la fin de saison. Alors qu’il n’a qu’une cinquantaine de matches pro dans les guibolles, Gusto a donc encore 6 mois pour s’aguerrir. Avant de tenter le grand saut vers Chelsea où la concurrence chez les latéraux est des plus coriaces.

10. Georginio Rutter (20 ans, de Hoffenheim à Leeds pour 28 millions d’euros)

On a entamé ce classement par une équipe anglaise, on le finit… par une équipe anglaise. Empêtré en fond de classement (15e), Leeds a mis le grappin sur Georginio Rutter, un jeune attaquant français qui évoluait à Hoffenheim. Pour ce faire, les Peacocks ont dû sortir le chéquier puisque cette affaire leur a coûté la rondelette somme de 28 millions d’euros. Une belle petite dépense pour un joueur qui a planté deux buts en 15 matches avec Hoffenheim cette saison.