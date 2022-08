Il y aurait une chance sur six qu’une éruption volcanique géante perturbe la vie sur Terre d’ici la fin du siècle

L’analyse des scientifiques a commencé après l’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai aux Tonga en janvier 2022. Cette éruption a provoqué la plus grande explosion jamais enregistrée par des instruments et a laissé tomber des cendres sur des centaines de kilomètres à partir du volcan.

Une éruption impressionnante que Michael Cassidy, professeur agrégé de volcanologie à l’Université de Birmingham, et Lara Mani, associée de recherche au Centre pour l’étude du risque existentiel, ont étudiée, expliquant que si elle avait duré plus que 11 heures, cela aurait pu avoir "des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement, le climat et les ressources alimentaires dans le monde entier".

Dans leur article, ils expriment aussi leurs craintes quant à la préparation de l’humanité face à une plus grosse éruption. En effet, une équipe de l’Institut Niels Bohr de Copenhague sur des carottes de glace au Groenland et en Antarctique a révélé que des événements de magnitude 7 (sur l’indice d’explosivité volcanique) se produisent environ une fois tous les 625 ans et des événements de magnitude 8 environ une fois tous les 14.300 ans.

La dernière éruption de magnitude 7 a eu lieu en Indonésie en 1815.