Il y aura finalement une consultation populaire à Bertogne, sur la fusion avec Bastogne

Nouvel épisode dans le projet de fusion entre les communes de Bastogne et Bertogne, il y aura une consultation populaire à Bertogne. Même si, le 30 juin, les deux conseils communaux ont approuvé officiellement cette fusion, les élus de l’opposition restent mobilisés. A Bertogne, ils veulent faire entendre la voix de la population. La première pétition pour un consultation populaire avait été jugée non-conforme. Aujourd'hui, 1250 des 3500 habitants demandent à être consultés sur la fusion. Pour Louis Vaguet, de la liste "Pour Vous", " les réunions citoyennes n’ont pas réuni suffisamment d’habitants et ici tous les citoyens peuvent se sentir concernés et c’est le moment de donner leur avis." Pour que les bulletins de la consultation populaire soient dépouillés, il faut que 10% de la population se déplacent mais Louis Vaguet et ses colistiers sont confiants, compte tenu du fait que la pétition a recueilli 1250 signatures. Quant au résultat du vote ? Personne ne se risque à un pronostic. Mais Louis Vaguet ajoute : " si une majorité de personnes se prononce contre la fusion, j’espère que la majorité communale en tiendra compte ! " Le prochain conseil communal de Bertogne fixera la date et les modalités de la consultation populaire. Mais, entretemps, le feu vert des conseils communaux fait l’objets de recours auprès de l’administration wallonne. A Bastogne, la conseillère indépendante Jessica Mayon et à Bertogne, la minorité. En cause notamment, le vote sur la fusion est intervenu le 30 juin alors que l’arrêté du Gouvernement Wallon, fixant les modalités des fusions de communes, n’est paru au Moniteur (le journal officiel) que le 13 juillet.