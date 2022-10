Il y aura bien une patinoire de glace au marché de noël de Mettet

C’est l’asbl "Mettet ton entreprise" qui regroupe une centaine de commerçants et indépendants de Mettet qui a eu cette idée il y a 10 mois : installer une patinoire pour attirer les passants à leur marché de noël et les divertir pendant ces temps difficiles.

Cette asbl avait déjà analysé l’empreinte écologique comme l’explique, Mélanie Ruth – Miss Bouboune : " On a réfléchi à une patinoire synthétique. On a fait des recherches partout en Belgique et en France mais au final, on s’est tourné vers une entreprise de Cathelineau. Et elle nous a convaincus que les patinoires de glace se sont adaptées et améliorées en termes d’empreinte carbone. De plus, la nuit, une bâche empêchera une déperdition d’énergie."

Beaucoup des Djobin’s ont eu peur pour les caisses locales mais l’asbl soutient : "Aucun coût ne sera demandé à la collectivité, c’est l’organisateur qui s’occupe de tout. La commune ne mettra pas un centime. De plus, il y aura 10 centimes par entrée qui seront versés à la commune pour au final planter des arbres. Tous les écoliers de l'entité auront une entrée gratuite."