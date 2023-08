Il y aura bien un "mini" Salon de l’auto en janvier au Heysel, avec un nouveau concept

Ne dites plus "Salon de l’Auto", qui est un terme protégé, mais bien "Brussels Auto Show". L’événement sera aussi plus court. Cinq jours au lieu d’une dizaine habituellement pour l’ancien salon de l’Auto. Plus petit aussi. Cinq palais du Heysel occupés contre neuf parfois pour le Salon.

Côté pratique, la moitié de l’espace sera réservée aux importateurs pour présenter leurs véhicules, proposer des essais, de voitures, de motos ou de camions. Ronald Vandenbroek, le directeur du nouvel organisateur néerlandais "402 Automotive" explique qu’il a déjà eu contact avec la moitié des importateurs de véhicules en Belgique et, selon lui, la plupart se sont montrés intéressés.