Il y aura bien un iPad pliant avant un iPhone pliant

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le premier produit pliable de la marque à la pomme ne sera pas un iPhone, mais bien un iPad.

La tablette, qui serait annoncée en 2024, disposerait d’un pied intégré, afin de l’utiliser comme un véritable ordinateur portable. C’est en partie pour cela que l’année 2023 sera pauvre en nouveautés du côté de l’iPad, comme l’annonçait également le journaliste Mark Gurman. Apple anticipe d’ailleurs une baisse des ventes, et une diminution de la production de l’ordre de 10 à 15%. 2023 pourrait donc être la première année sans nouvel iPad depuis l’arrivée de la tablette en 2010.

Ming-Chi Kuo reste cependant vague sur les détails concernant cette nouveauté très attendue. On sait que le pied, en fibre de carbone, sera produit par Anjie Technology, mais c’est à peu près tout ce qu’il y a à se mettre sous la dent pour l’instant. Quant à l’iPhone pliant, il faudra encore attendre. Rien n’est prévu du côté de Cupertino avant 2025 au plus tôt. De quoi laisser la concurrence, dont Samsung, faire le plus gros du travail, à savoir convaincre les consommateurs et surtout peaufiner les technologies qui permettent à l’écran de se plier sans laisser une trace trop importante au milieu.