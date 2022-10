Il y a XTC, INXS, ELO et puis M mais pourquoi ces noms ?

On l’a vu depuis beaucoup de nom de groupes qui comportent des lettres sont des abréviations, alors moi aussi, j’avais envie de me lancer dans l’aventure du nom zarbi : P.Q.R.A.P.M serait un groupe de cover des Stones qui veut dire ''pierre qui roule n’amasse pas mousse'', ou encore BFTC serait un groupe de métal dont le nom viendrait de ''battre le fer tant qu’il est encore chaud'' ! Et on pourrait aussi avoir le groupe D.T.C., je vous laisse deviner de quel acronyme il s’agit.

X, T, C je pense qu’on a tous compris, ça vient d’"Ecstasy". Avant de trouver ces 3 lettres magiques, les Britanniques ont porté le nom de Star Park ou encore The Helium Kidz. L’idée de XTC vient d’un vieux film avec l’acteur américain Jimmy Durante, qui a marqué le chanteur d’XTC, Jimmy prononce cette phrase : "That’s It, I’m in ecs-ta-sy" en insistant bien sur les trois syllabes :XTC, ça sonne bien, et ça reflète leur son énergique et varié. C’est un peu le même principe pour ces 4 lettres, I, N, X, S pour INXS comprenez " In Excess "… Et d’excès, il en sera question au sein du groupe australien. ELO est essentiellement le bébé du multi-instrumentiste, chanteur et producteur Jeff Lynne. ELO pour Electric Light Orchestra. Pour le groupe ‘’M’’, actif de 1978 à 1984 et qui est le projet du musicien/chanteur Robin Scott, une seule lettre peut suffire.