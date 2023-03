"Il y a une mauvaise gestion et des gâchis avec l’argent public" dénonce Bertrand Candelon, professeur à l’UCLouvain

Les signaux sont au rouge. La situation des finances publiques belges inquiète. Elle est d’ailleurs dans le viseur de différentes grandes structures comme la Commission européenne, le FMI, l’OCDE… Sur le plateau de QR l’actu l’économiste de l’UCLouvain Bertrand Candelon tranche sans détour.

"Il y a une mauvaise gestion de l’argent public et des gâchis. On a bien entendu une période difficile avec le covid et il fallait soutenir l’économie et dépenser. Par contre, avant le covid notre dette est déjà importante et atteignait déjà les 100%, donc au-delà des 60% qui sont les critères imposés par la convergence de Maastricht. Nous vivons au-dessus de nos moyens."

Aujourd’hui, la dérive de la soutenabilité de la dette est un vrai risque, ajoute Bertrand Candelon : "L’argent bon marché, c’est fini. Les taux d’intérêt augmentent et dans quelques mois, les taux d’intérêt réels seront positifs ce qui signifie qu’il y aura une dynamique d’emballement de la dette. Et la situation des finances wallonnes est encore bien inquiétante que l’État fédéral. La dette wallonne atteint 250% par rapport aux recettes. L’urgence est claire".