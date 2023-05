"Il y a une frilosité sur la question du référendum en Belgique" explique le politologue Benjamin Biard

Les élus locaux ont le blues. Près de la moitié d’entre eux ont songé a jeté l’éponge. Et des citoyens qui ne se sentent pas écoutés. La démocratie participative ne serait que de la poudre aux yeux. Un rapport réalisé par l’ULB et la VUB pointe les nombreuses démarches sans réel impact politique. Sur le plateau de QR l’actu, le politologue du CRIS, Benjamin Biard évoque le souhait de la population à être plus souvent consultée sur les grands enjeux de notre société : "Il y a clairement une volonté de davantage de consultations et de participation à travers des référendums ou des mécanismes participatifs où certains seraient tirés au sort. Mais il y a un paradoxe puisqu’on a constaté que seulement 3 à 5% de la population répond positivement à l’invitation lorsqu’ils sont tirés au sort".

Sur la question du référendum, Benjamin Biard parle d’une frilosité de la classe politique : "Certains partis sont favorables à l’idée du référendum principalement au sud du pays, mais globalement il y a une frilosité. Cela s’explique en partie par l’habitude. On a toujours fait comme ça et on veut continuer à décider comme on l’a toujours fait. Et souvent plus les responsables politiques ont de l’expérience, moins ils sont favorables à l’instauration de tels mécanismes de décision. Il y a aussi la crainte de perdre certaines prérogatives, etc."