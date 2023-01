"Il y a une chance que nous puissions éviter une récession profonde", selon la Commission européenne

Malgré les contrecoups de l’année écoulée, la zone euro peut encore échapper à une profonde récession économique, a affirmé lundi la Commission européenne, avant une réunion des ministres des Finances des vingt pays qui partagent désormais la monnaie unique, maintenant que la Croatie est entrée dans ce club.

"Nous sommes parvenus à réduire notre dépendance énergétique, les prix de l’énergie ont considérablement baissé et l’inflation en Europe a dépassé son pic à la fin de l’année dernière. Il y a donc une chance que nous puissions éviter une récession profonde et entrer dans une période de contraction plus limitée", a déclaré le commissaire européen à l’Économie, Paolo Gentiloni.