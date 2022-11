Joël, un auditeur de Mont-sur-Marchienne, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis commissaire et au Condroz, il y a énormément de monde et le public ne nous écoute pas, il nous insulte et reste dans les zones dangereuses. J’étais dans une ligne droite, public interdit, et tout le week-end, j’ai dû demander aux gens de partir de la route."

Nous ne sommes pas là pour embêter le monde, on est là pour protéger les spectateurs

"Une fois qu’on leur demande de bouger, s’ils refusent, on demande au directeur de course de faire venir la police. Malgré cela, les gens reviennent dans ces zones dangereuses. Certains rallyes sont pris par le temps et on ne peut pas interrompre la course à chaque fois qu’une personne est dans une zone interdite. Il faut plus de policiers dans ce genre de rassemblement."