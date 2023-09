"Il y a un manque de qualité au Standard, surtout dans le milieu de terrain", explique Philippe Albert

3 points sur 18 et toujours pas de victoire. Le Standard réalise un début de saison catastrophique. En cause notamment, un manque de créativité et de concrétisation, comme l’expliquent les consultants lors de l’émission La Tribune.

Peu actif pour le moment sur le mercato, le Standard est dans le dur. Et le club liégeois tente de réagir alors que le mercato se termine le 6 septembre. Car les manquements sont criants chez les Rouches. Et Carl Hoefkens l’a bien compris. Il a déclaré qu'"avec un noyau comme ça, on peut oublier le top 6."

Il est vrai, "il y a un manque de qualité", comme l’explique Philippe Albert lors de l’émission La Tribune. "Surtout dans le milieu de terrain. Derrière, il y a des gars comme Bodart, Bokadi et Vanheusden qui vont s’en sortir. Samedi contre le RWDM, s’il n’y a pas Balikwisha et Canak en créatif, il n’y a rien."