Il y a un an, le Parlement européen votait un accord aérien avec le Qatar, il veut aujourd’hui le réexaminer

Le Parlement européen se pose des questions au sujet de l’accord en matière de transport aérien signé il y a un peu plus d’un an (octobre 2021) entre l’UE et le Qatar, qui avait été présenté comme "historique" par la Commission européenne. Sous peu, ce texte sera soumis au Parlement.

Les soupçons de corruption de la part du Qatar dominent cette semaine la plénière du Parlement. Tous les groupes politiques se disent prêts à collaborer à l’enquête et appellent à davantage de transparence, mais tout le monde se demande parallèlement quelles décisions politiques Doha a pu chercher à influencer. Dans un courrier électronique transmis à ses collègues de la commission Transport, sa présidente Karima Delli (Verts/ALE) les informe qu’elle proposera aux coordinateurs des différents groupes de demander à la Commission d’être informés sur le processus de ratification de cet accord.