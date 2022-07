Il y a un an, la maison de Carine, située à Dolhain, était ravagée par les eaux: "On a perdu 30 ans de vie"

Ce matin, lors de l'émission spéciale inondations, nous étions dans les rues de Dolhain, un village situé dans la commune de Limbourg, fortement touchée par les crues en juillet 2021.

Nous y avons rencontré Carine en train de promener son chien. Cette habitante de Dolhain a elle-même été fortement impactée par les inondations il y a un an. Dans son habitation, l'eau est montée jusqu'à 1m80 au rez-de-chaussée.

Un an tout juste après les inondations, cela reste toujours très très compliqué pour Carine: "On a très dur, et on a difficile de s'en remettre, parce qu'on a tout perdu, on a perdu 30 ans de vie. Tous les souvenirs, toutes les photos, tous les objets" explique-t-elle, les larmes aux yeux.

Et la date anniversaire n'est évidemment pas facile à vivre: "Pas du tout, mais on fera avec, et on fera son possible pour continuer."

Écoutez l'interview de cette habitante de Dolhain.