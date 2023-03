Il y a trois ans, le 17 mars 2020, la Belgique entrait en confinement : le personnel de première ligne se souvient

Comme le personnel soignant, pour Sabrina, impossible de faire du télétravail. "On est obligé d’être sur place. Il y a tout un programme particulier derrière la gestion de l’appel. Ce n’est pas une simple ligne de téléphone. On ne peut pas avoir ça chez soi", explique-t-elle. Dans l’urgence, chaque seconde compte et les informations doivent circuler. Pour cela, mieux vaut être rassemblé dans une même pièce.

A l’époque, il y a la crainte d’attraper le virus. "Je pense que mes enfants ont eu peur. Au travail, j’étais en contact avec d’autres", se souvient-elle.

Pour certaines personnes, ce n’était qu’une grippe. D’autres ont réagi nettement plus fort. Entendre tous les jours le nombre de morts, c’était difficile.

Trois ans plus tard, Sabrina a le sentiment que "les gens se sont rendu compte que la vie ne tient pas à grand-chose". "J’ai vraiment l’impression qu’il y a eu un avant-après Covid. Avant on était inconscient. Aujourd’hui, les gens sont plus méfiants de l’autre", estime-t-elle. Et puis aujourd’hui, n’importe où, n’importe quand, il faut prendre rendez-vous. "Pour aller refaire sa carte d’identité à la commune, il faut prendre rendez-vous. Avant, on attendait dans la salle d’attente. Pareil pour aller chez le médecin", regrette-t-elle.