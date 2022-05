Il y a trente ans Marlene Dietrich, l’ange bleu, s’éteignait à Paris

La deuxième guerre mondiale fait émerger une Marlene Dietrich farouchement opposée au nazisme. En 1939, elle acquiert la nationalité américaine et renonce à être citoyenne allemande. Durant les cinq années du conflit mondial, la star met sa notoriété à profit pour lever des fonds destinés à l’armée américaine et sillonne le monde pour remonter le moral des troupes. De passage en Belgique à l’hiver 1944, elle est témoin de la longue et difficile bataille des Ardennes. "J’ai passé beaucoup de temps en Belgique et j’étais à Bastogne quand tout ça est arrivé", confiait-elle en français à un journaliste de la RTBF en 1963. "J’ai beaucoup souffert avec les Belges car j’avais la chance de voir de près le courage des gens." L’actrice est faite Chevalier de l’ordre de Léopold en 1965.

Si sa carrière est encore émaillée de beaux rôles après-guerre, ses films ne retrouvent plus l’aura d’audace et de fraîcheur qu’ils véhiculaient. La censure américaine toujours plus âpre et la détestation d’Hollywood pour les actrices jugées vieillissantes la pousseront à se tourner vers le chant.