Il y a tout juste sept ans, Eder délivrait le Portugal face à la France en finale de l’Euro

Si le quart de siècle du premier titre de champion du monde des Français approche à très grand pas, un souvenir un peu moins doux se rappelle à eux ce lundi 10 juillet. Voilà sept ans, le Portugal et la France s’affrontaient en finale de l’Euro 2016 avec à la clé le premier titre de la Seleçao.

Rappelez-vous, dans cette finale où le Portugal débarquait un peu comme invité surprise, le seul et unique but avait été inscrit par Eder en prolongation à la 109e minute. Alors que les hommes de Fernando Santos avaient craint le pire en voyant leur capitaine et machine à buts, Cristiano Ronaldo, sortir en larmes à la 24e minute de jeu à la suite d’un contact rugueux subi un quart d’heure plus tôt.

La rencontre avait ensuite été compliquée pour les Portugais, qui voulaient absolument conjurer le sort de cette finale 2004 perdue face à la Grèce. Les occasions étaient françaises, mais un peu de malchance et un excellent Rui Patricio maintenaient le Portugal dans le match. CR7 se muait, lui, en deuxième coach sur le bord du terrain, hurlant des consignes à pleins poumons.

Et puis cette 109e minute, synonyme de gloire enfin trouvée pour tout un peuple du football, cette frappe lointaine d’Eder, à la trajectoire flottante et à ras de sol. Et tout un pays en liesse. Le numéro neuf portugais offrait à cet instant au Portugal son tout premier trophée et portait par la même occasion le coup de grâce à la nation française.