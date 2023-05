"Il y a quelqu’un qui pille l’eau": à Volvic, pisciculteurs et brasseurs accusent le géant Danone d'accaparer l'eau

Ces dernières années, la sécheresse frappe de nombreuses régions en Europe. C’est le cas en France, notamment dans la commune de Volvic, reconnue pour son or bleu. Des restrictions d’eau y sont actuellement en vigueur. C’est justement dans cette localité que la célèbre entreprise Danone embouteille son eau potable Volvic. Cette dernière est accusée par les habitants d’assécher la source d’eau.

Edouard de Féligonde est pisciculteur. L’activité a perduré durant des siècles mais elle a dû être stoppée en 2018 à cause du manque d’eau. Selon lui : "S’il n’y a plus d’eau dans la pisciculture aujourd’hui, c’est à cause de l’augmentation des prélèvements et du changement climatique. Supprimez-vous les prélèvements d’eau ? Nous produirions encore 60 tonnes de poissons ici."