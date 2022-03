Il y a plus d’un siècle, 300 soldats belges se battaient en terre ukrainienne…pour l’armée russe

Parmi les soldats belges, des Liégeois

A l’époque, l’Ukraine n’existait pas, et personne n’avait jamais filmé l’endroit où ces Belges étaient allés, comme le précise Françoise Lempereur : "On a beaucoup de photos mais on n’a absolument pas de film. Et donc, on est partis en Ukraine en 2015 pour aller filmer ces champs de bataille, qui sont maintenant des champs bien entendu. C’est une région très rurale et qui n’a finalement pas changé du tout."

Parmi les 300 soldats belges, il y avait des Liégeois, dont certains sont bien connus : "Il y avait au moins 40 Liégeois, peut-être plus" ajoute l’auteure du documentaire, "et parmi eux, Marcel Thiry, le poète et homme politique belge, il y avait Julien Lahaut, qui a été assassiné parce qu’il avait crié, soi-disant, "Vive la République", et il y a évidemment aussi Constant le Marin, qui était champion du monde de lutte."