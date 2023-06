Il y a pile un an, Vincent Kompany débarquait à Burnley : et maintenant, c’est quoi la suite ?

Les supporters d’Anderlecht s’en souviennent encore de cette annonce. Accueillie comme un coup de Trafalgar qui, à l’époque, avait démoli les quelques certitudes qu’ils pouvaient avoir. Le 14 juin, soit un an jour pour jour, Vincent Kompany quittait Saint-Guidon un peu à la surprise générale direction Burnley. Là où tout était à reconstruire et où il semblait, enfin, avoir toutes les clés du camion. Un nouveau pas dans sa jeune carrière, un nouveau coup d’arrêt pour le Sporting d’Anderlecht.

Quand on repense à cette époque, on se remémore forcément des nombreuses questions qui ont fusé au moment de la signature de Kompany chez les Clarets. Pourquoi a-t-il quitté Anderlecht ? Le risque pris en vaudra-t-il la chandelle ?

Des interrogations très vite balayées d’un revers de la main, malgré un début de saison hésitant et des automatismes à trouver (1 victoire sur les 5 premiers matches). En Championship, Vincent Kompany est in the place, plus que jamais dans son élément. La suite ? Une 1e série de 14 matches sans défaite entre fin août et début novembre. Puis une 2e série, encore plus folle, de 19 (!) matches sans défaite. Dès la 14e journée de championnat, Burnley s’installe en tête. La suite on la connaît, les Clarets ne lâchent plus jamais leur trône et sont sacrés champions fin avril (!) avec 101 points, loin devant tous les autres.