Il y a pile 20 ans, Marc Wilmots et les Diables passaient du paradis à l’enfer brésilien en… un coup de sifflet

Le petit poucet belge, galvanisé par une bonne entame de match, joue donc sans complexes. En face, le Brésil reste le Brésil et se procure donc plusieurs occasions mais on sent poindre une légère inquiétude dans les rangs auriverde. Et si ce 8e de finale était plus piégeux qu’attendu ?

La 35e minute donnera un nouvel élément de réponse. Maudite 35e minute…

Le centre de la droite de Geert Verheyen est parfait, Marc Wilmots toise toute la défense brésilienne depuis les airs et catapulte un somptueux coup de casque dans les filets d’un Marcos bien impuissant sur le coup. La Belgique exulte, les Diables prennent les devants face au Brésil !

Mais un homme ne semblait pas décidé à partager sa part du gâteau : Peter Prendergast. Sifflet au bec, le regard fermé, l’arbitre jamaïcain annule le but belge sans sommation. Les Diables ont beau contester, plus ou moins véhément, l’implorer, plus ou moins gentiment, il campe sur sa position. Il y avait bien (selon lui) une faute de Wilmots à la base de l’action suffisante pour annuler ce but. Une décision lourde de conséquences que Wilmots n’a, lui non plus, toujours pas digérée : ""Il dit qu’il peut se regarder dans une glace mais on mon avis, les miroirs ont explosé" ironisait-il en 2018.

La suite sera plus douloureuse pour les Belges. Parce que malgré cette volonté, toujours prégnante, de faire vaciller l’armada brésilienne, les jambes belges sont bel et bien coupées. Et la chance continue à les fuir, malgré une ribambelle d’occasions franches.

Et qu’est ce qui caractérise les grandes équipes ? Cette faculté à faire basculer des situations mal embarquées, à gagner des matches quand ce n’est pas forcément mérité. En deux temps trois mouvements, Rivaldo envoie une praline dans le but de Geert De Vlieger et tue définitivement dans l’oeuf les dernières ambitions de victoires belges. Le but de Ronaldo en toute fin de match ne viendra, lui, qu’entériner une douloureuse défaite belge et conférer au score son allure finale.

2 buts encaissés et autant de coups sur la cafetière d’une équipe belge qui se voyait déjà terrasser l’un des grandissimes favoris de la compétition. Au coup de sifflet final, les Diables oscilleront d’ailleurs entre la fierté d’avoir tenu tête à ce Brésil ultra bling-bling et le sentiment, logique, d’être passé tout près de la montre en or.

20 ans après, tous les supporters belges se demandent d’ailleurs toujours ce qui serait advenu si le but de Wilmots avait été validé par l’arbitre…