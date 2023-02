"Il y a Philippe Montanier sur le banc de Toulouse et Gilbert à la VAR" : l’ancien coach du Standard fustige l’arbitrage

Vous vous demandiez ce que devient Philipper Montanier ? Et bien l’ancien entraîneur du Standard, désormais actif à Toulouse s’éclate en interview. Visiblement irrité par la défaite des Toulousains sur la pelouse du Reims de Will Still (3-0), Montanier avait quelques reproches à faire aux arbitres de la rencontre. "Il y a Philippe Montanier sur le banc de Toulouse et puis il y a un peu Gilbert à la VAR", a-t-il lâché au micro de Prime Video, profitant de la sonorité similaire de son nom avec celui du célèbre chanteur Gilbert Montagné, aveugle.

Des propos quelque peu stigmatisants envers les personnes malvoyantes qui pourraient sans doute valoir une suspension à Philippe Montanier, la LFP appréciant rarement les critiques effectuées à l’égard des arbitres.

Passé par le Standard en 2020 où il n'est resté que six petits mois, l’entraîneur français a ensuite posé ses valises à Toulouse où les choses se sont mieux passées pour lui. En 2021, pour sa première saison à la tête du TFC, il fait remonter le club en Ligue 1. Cette année, Toulouse est 11e avec 32 unités, un bilan honnête pour un effectif qui vit sa première saison en Ligue 1.