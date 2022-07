Il y a huit ans, l’Allemagne humiliait le Brésil 1-7 sur ses terres et se rapprochait d’un quatrième titre mondial

Le onze brésilien : Julio César / Marcelo-Dante-David Luiz-Maicon / Bernard-Fernandinho-Oscar-Luiz Gustavo-Hulk / Fred

Le onze allemand : Neuer / Lahm-Boateng-Hummels-Höwedes / Müller-Khedira-Kross-Schweinsteiger-Özil / Klose

Privé de Thiago Silva (suspendu) et de Neymar (fracture d’une vertèbre), le Brésil est pourtant le premier à se créer une occasion. Quelques minutes plus tard, la Mannschaft débloque déjà le marquoir via Thomas Müller (0-1 11ème) qui reprend au point de pénalty un corner de Toni Kross. Les Allemands doublent la mise un peu plus de dix minutes plus tard. Müller se mue en passeur et sert Miroslav Klose qui trompe Julio César (0-2 23ème). Ce goal est le 16ème marqué par l’ancien joueur du Bayern Munich en phase finale d’une Coupe du Monde. Il lui permet de dépasser le brésilien Ronaldo et de devenir l’unique meilleur buteur de l’histoire du Mondial. C’est alors que le récital teuton commence. Toni Kross inscrit un doublé en l’espace de deux minutes (0-3 24ème et 0-4 26ème). Sami Khedira porte le score à 0-5 alors qu'on ne joue même pas depuis trente minutes. Les 58 000 spectateurs de l’Estadio Mineirao n'en reviennent pas.