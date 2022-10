"Il y a eu sans doute un travail insuffisant de dialogue et de concertation de quartier" : Bernard Clerfayt défend le plan Good Move

Des habitants en colère qui disent qu’ils n’ont pas été concertés par le politique. Le plan de mobilité bruxellois, Good Move, passe mal dans certains quartiers de la capitale avec à chaque fois le même message : on nous impose les choses d’en haut sans que l’on soit concerté. C’est ce qu’il s’est passé cette semaine dans le quartier Stephenson de Schaerbeek. Commune bruxelloise dont le bourgmestre en titre est Bernard Clerfayt, remplacé actuellement car il est ministre dans le gouvernement bruxellois. Un gouvernement à l’origine du plan Good Move.

"Ça dépend des quartiers dans lequel ce plan a été mis en œuvre, nuance l’homme politique. Dans certains, ça fonctionne. Je ne dis pas qu’on réussit tout ce qu’on expérimente mais on va, avec le quartier, vérifier si ce qui est mis en œuvre correspond aux objectifs."

Un travail insuffisant de dialogue

"Dans d’autres quartiers, ça se passe plus mal parce qu’il y a eu, de fait, une opposition. Et sans doute, une incompréhension. Sans doute, un travail insuffisant de dialogue et de concertation de quartier. Aussi parfois, une agrégation d’oppositions diverses sur 'ma voiture, ma liberté' ou 'tout ira mieux si on ne fait rien'. Il y a un peu de tout cela. Et il faut donc aujourd’hui mettre cette réforme sur pause. C’est ce que Schaerbeek a fait sur l’un des trois quartiers où le plan était expérimenté. Et de recommencer un dialogue avec tous les habitants et les forces vives." Car pas question pour le bourgmestre en titre d’abandonner le plan Good Move.

Alors qu’est-ce qui cale entre la population et le politique dans certains quartiers de Bruxelles ? À quel endroit faudrait-il mettre de l’huile dans les rouages de la démocratie régionale et locale ? Car dialogue il y a eu, défend Bernard Clerfayt, et dialogue il y aura encore.

Depuis longtemps, nous tentons de faire de la concertation citoyenne

"Depuis longtemps, nous tentons de faire, à chaque fois que c’est possible, de la concertation citoyenne mais tout le monde ne répond pas toujours aux invitations que l’on peut lancer. Il y a parfois des priorités personnelles, familiales, sociales qui font que tout le monde ne participe pas. Il est donc difficile d’organiser des concertations. On en a fait beaucoup dans ce quartier-là mais peut-être pas assez. L’autorité publique est là pour apaiser la situation, pas pour l’exciter. On va donc recommencer un travail de dialogue avec ce quartier."

Une connexion brouillée entre politique et une certaine partie de la population déjà entendue lors de la crise sanitaire, mais aussi pendant la crise sociale actuelle. "Bruxelles est une ville avec des quartiers aux besoins différents. Il est clair que les enjeux du réchauffement climatique sont davantage partagés dans la classe moyenne bruxelloise que dans les classes populaires où il y a d’autres urgences. Et ce sont dans ces quartiers où il est plus difficile de trouver un grand nombre d’interlocuteurs."

Si l’homme politique se dit conscient de l’urgence face à la crise énergétique vécue par la population, il espère créer de la cohésion autour d’enjeux connexes tels que le réchauffement climatique ou le taux d’emploi.